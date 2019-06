Prise d'otages à la prison de Condé-sur-Sarthe : le détenu s'est rendu, les deux otages libérés

Francis Dorffer est bien connu de la justice. Il est incarcéré depuis l'âge de 16 ans dans une vingtaine de prisons différentes après des condamnations pour vols, viol et assassinat d'un codétenu, est aux yeux des personnels de l'administration pénitentiaire le "champion de la prise d'otage carcérale". En 2006, il a retenu une psychiatre à la prison de Nancy, en 2009 un surveillant à Clairvaux (Côte d'Or), en 2010 un psychiatre à la Santé (Paris) et en 2011 un gardien à Poissy (Yvelines).





A son dernier procès, Francis Dorffer avait déclaré à la cour d'assises de Paris : "Mettez-moi à Ensisheim et vous n'entendrez plus parler de moi". Une requête justifiée par le fait que son épouse et leur enfant demeurent à Mulhouse, tout près d'Ensisheim. Selon nos informations, il est considéré comme un "détenu psychiatrique" par l'administration pénitentiaire, en raison de troubles dont il souffre. Il prend d'ailleurs des médicaments et fait l'objet d'un suivi.





En mars dernier, deux surveillants du centre pénitentiaire de Condé-sur-Sarthe avaient été attaqués au couteau par Michaël Chiolo, 27 ans. L'assaillant, qui purgeait une peine de trente ans et s'est radicalisé en prison, s'était ensuite retranché avec sa compagne pendant près de dix heures dans l'unité de vie familiale (UVF) de l'établissement. Une attaque qui avait donné lieu à une forte mobilisation des surveillants de prison pour réclamer davantage de moyens et de sécurité.