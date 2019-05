Un homme écrasé par un bus à Paris : le suspect a été mis en examen pour meurtre et écroué

Une enquête pour homicide volontaire a été ouverte et confiée au 3e district de police judiciaire. Depuis, de nombreux témoins ont été entendus. Plusieurs bandes ont également été extraites des caméras de vidéosurveillance du quai Voltaire. Elle sont en cours d'exploitation. « Les images des caméras de vidéosurveillance sont effroyables, commente une source proche de l’enquête. La victime est tombée morte au sol. Les gens hurlaient !", confie une source au Parisien. Contactée par plusieurs médias, la compagnie City Sightseeing Paris qui emploie le chauffeur du bus n'a pas souhaité faire de commentaire.





Ce jeudi soir, la Mairie de Paris accuse la société d'exercer sans autorisation, alors que la région Île-de-France a mis en avant un "flou juridique". Pour elle, Citysightseeing "n'avait pas l'autorisation" de circuler dans la capitale, bien que cette compétence ne relève pas de la commune, mais de la Région, via Île-de-France mobilités (ex-STIF).





Deux compagnies historiques avaient bénéficié d'une autorisation il y a vingt ans, dans le cadre du Plan régional de transport d'Île-de-France. "Mais, depuis lors, le STIF et Île-de-France mobilités a considéré que c'était du domaine de l'occupation de l'espace public", a expliqué jeudi l'entourage de la présidente du Conseil régional, Valérie Pécresse, "donc que ça relevait de la ville de Paris et de la préfecture". A tort, puisque le Conseil d'État, saisi par l'une de ces deux compagnies, a tranché en juin dernier, et a considéré qu'Île-de-France mobilités était "l'autorité organisatrice" de ces modes de transport.





Cet hiver, le Conseil de Paris a alors voté un vœu, à l'initiative de la majorité d'Anne Hidalgo, pour "que soient maintenues les deux lignes de bus touristiques exerçant légalement leur activité" et "qu'il soit procédé dans les plus brefs délais à l'arrêt de l’exploitation" des deux autres lignes, dont Citysightseeing. En parallèle, Île-de-France mobilités a entendu organiser le marché et "est rentré en discussion avec tous les acteurs", rappelle l'entourage de Mme Pécresse. Une délibération a été prise en avril pour lancer un appel à projets en juin pour une sélection en septembre. D'ici là, on reconnaît "une zone grise" et "un flou juridique".