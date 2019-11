Violences à Chanteloup-les-Vignes : deux individus, dont un mineur, mis en examen

Pendant que politiciens et syndicats de police débattent de la pertinence (ou non) du terme "imbéciles" employé lundi par le Premier ministre Édouard Philippe, la justice suit imperturbablement son cours. Après l'incendie d'une école de cirque lors d'une nuit de violences durant laquelle les forces de l’ordre ont essuyé des jets de projectiles samedi 2 novembre à Chanteloup-les-Vignes, deux individus, dont un mineur, tous deux soupçonnés d'avoir pris part à ces incidents, ont été interpellés et placés en garde à vue samedi. Déférés devant un juge d'instruction lundi, ils ont été mis en examen et placés en détention provisoire dans la soirée, a fait savoir le parquet de Versailles.