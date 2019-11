Féminicide dans le Bas-Rhin : que s'est-il vraiment passé dans la nuit de dimanche à lundi ?

Mais en amont, La victime a-t-elle été suffisamment écoutée ? En octobre, elle avait porté plainte. Elle avait évoqué des disputes et des blessures légères, sur fond d'alcool depuis plusieurs mois. Vendredi dernier encore, elle avait de nouveau alerté les gendarmes. " On lui a dit, Madame, il faut que vous partiez. Ma mère qui leur répond, je suis chez moi. J'ai mon chien, j'ai ma vie ici. Donc on la raccompagne sur le canapé. Et bonne nuit Madame". Aujourd'hui, la loi ne permet aux gendarmes d'éloigner un conjoint violent, sans décision d'un juge. La gendarmerie a diligenté une enquête interne.