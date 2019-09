Féminicide de Cagnes-sur-Mer : des témoins racontent comment Salomé était harcelée par son meurtrier présumé

FAIT DIVERS – Plusieurs personnes ayant côtoyé le couple d’Amin M. et de Salomé G. évoquent ce jeudi dans la presse la relation compliquée qu’entretenaient les deux jeunes gens. La jeune femme, décédée samedi dernier à l’âge de 21 ans des suites des coups qui lui ont été portés, est décrite comme sociable et appréciée. Les témoins ne dressent pas le même portrait de son compagnon, mis en examen mardi pour meurtre par concubin.

Son prénom est depuis près d’une semaine associé à une triste actualité mais c’est la première fois que son visage apparaît. Ce jeudi, Nice Matin a publié une photo de Salomé G. jeune femme de 21 ans morte des suites de ses blessures après avoir été frappée à maintes reprises et peut-être étranglée. Un visage d’ange et souriant sur cette image mais déformé et méconnaissable suite à "des violences extrêmement rudes" qui lui ont été infligées selon les mots prononcés mercredi par la procureure de la République de Grasse, Fabienne Atzori.

Evoquant Salomé G. plusieurs personnes parlent ainsi d’une jeune fille "très ouverte", "qui parlait très bien", "charmante"," énergique" et "un peu réservée". Les éloges ne manquent pas. Lui est dépeint comme quelqu’un de "bizarre", "un peu perdu", "mal élevé". " Ils s’embrouillaient parfois entre eux. Une fois, il l’a giflée. Mais de là à penser qu’il pouvait la tuer...", confie une des personnes interrogées.

Une autre se souvient d’une grosse dispute, un jour. "On était près de la gare routière. Il agressait les parents de Salomé, en mode "Je vais vous tuer. On a vu l’action. On est intervenus avec un collègue. On l’a pris de côté. Et on l’a recadré: boum boum, merci au revoir!". Et de poursuivre : "Il était déjà perdu, ce mec. Je ne sais pas comment elle a fait pour rester avec lui. Des fois, les gens sont attirés par le mal. Et lui, c’est le diable!"