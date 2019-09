Féminicide de Cagnes-sur-Mer : l'IGPN saisie pour enquêter sur l'intervention policière

C'est grâce aux images des caméras de vidéosurveillance de la ville que l'homme avait finalement pu être interpellé dimanche. Ces images montraient un homme et une femme correspondant à la description des témoins se disputant devant une résidence, puis la jeune femme partant en courant, "poursuivie" par l'homme qui un peu plus tard revenait seul et pénétrait dans la résidence, explique le parquet.





Dans un témoignage à France Bleu, une voisine raconte avoir été contact avec la police la nuit du meurtre. "J'étais en contact avec la police, je leur expliquais tout en leur disant 'Mais là c'est fini ! Mais vous êtes où ? Je la vois plus, elle est morte cette petite, elle est morte !", explique-t-elle. "Ils sont partis en nous disant 'Non non, il n'y a rien'. Il n'y a rien... Ils n'ont retrouvé le corps que le lendemain."





Le parquet indique qu'une information judiciaire pourrait être requise mardi du chef d'homicide par concubin et qu'une autopsie sera réalisée mercredi.