Féminicide de Cagnes-sur-Mer : pouvait-on éviter le drame ?

JT 20H - Salomé, 21 ans, a été la centième femme tuée depuis le début de l'année 2019 par un conjoint ou un ex-conjoint. Elle a été battue à mort samedi dans une impasse à Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes).

Après l'assassinat de Salomé samedi vers 1h50 du matin, les habitants du quartier de Cagnes-sur-Mer sont encore choqués. Les témoins ont décrit des faits d'une rare violence. Plusieurs riverains ont alerté la police, mais lorsque celle-ci est intervenue, il était bien trop tard. L'IGPN a été saisie pour enquêter sur les conditions et les délais de cette intervention.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 03/09/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 3 septembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.