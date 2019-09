Féminicide du Havre : le compagnon de la victime avait menacé il y a un mois de la poignarder et de l’étouffer

FAIT DIVERS – L’homme âgé de 37 ans interpellé après avoir poignardé mortellement sa compagne à 14 reprises, lundi 16 septembre dans une rue du Havre (Seine-Maritime), l’avait déjà menacée au mois d’août avec une arme blanche notamment. La question de la garde des petits serait à l’origine de ce 105e féminicide.

Elle s’appelait Johanna, elle avait 27 ans, et était une jeune maman. Lundi 16 septembre à 13h10, devant le magasin Leader Price de la rue des Briquetiers du Havre (Seine-Maritime), cette mère de famille a reçu 14 coups de couteau de la part de son compagnon, alors que leurs trois enfants âgés de 2, 4 et 6 ans étaient présents. En quelques minutes, elle a succombé à ses blessures.

Le suspect, âgé de 37 ans, a lui été interpellé. "Il devrait être déféré au parquet à l'issue de sa garde à vue, pour ouverture d'une information judiciaire et mise en examen", a fait savoir dans la soirée du mardi 17 septembre le procureur de la République du Havre François Gosselin dans un communiqué. "Sans condamnation judiciaire antérieure, il n'apparaît pas avoir agi sous l'empire de toxiques et est indemne de toute affection psychiatrique", poursuit-il avant de revenir sur les circonstances de ce drame et sur les mois qui l'ont précédé.