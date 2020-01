Toulon : un homme mis en examen pour le meurtre de sa compagne

Un homme a été mis en examen et écroué, dimanche 5 janvier pour "homicide volontaire par concubin" après la disparition de sa compagne. Cette dernière, une mère de famille de 31 ans originaire de Toulon, dans le Var, n'a plus donné signe de vie depuis le réveillon de la Saint-Sylvestre. Placé ce vendredi en garde à vue par la gendarmerie du Var, le mis en cause, trentenaire, "ne reconnaît pas les faits", a précisé Bernard Marchal, procureur de la République de Toulon. "Mais il existe des éléments à charge quant à son implication dans cette disparition et dans ce qu'on pense être un homicide". Il a ainsi été placé en détention provisoire après sa mise en examen par un juge.

La disparition de la jeune femme, mère de quatre enfants, remonte aux premières heures du jour de l'An, après qu'elle eut passé la soirée du réveillon dans un restaurant de Toulon avec le mis en cause, un homme "déjà condamné plusieurs fois, avec des précédents de violences conjugales", selon le procureur.