Var : interpellation d'un homme soupçonné d’avoir tué sa femme qui tentait de lui échapper

Elle avait alerté plusieurs fois les forces de l’ordre par le passé et celles-ci s'étaient déjà déplacées à quelques reprises pour lui porter secours. Samedi 6 avril, encore une fois, à 19h34, une habitante de Vidauban (Var) âgée de 51 ans avait appelé les gendarmes après que son mari l’avait menacée avec un couteau. Sans attendre les militaires, la quinquagénaire s’était réfugiée chez un voisin. A leur arrivée à 19h52, le mis en cause n’était plus présent sur les lieux. Les gendarmes avaient alors conseillé à la requérante de quitter le domicile pour aller se réfugier chez des proches.





Plus tard dans la soirée, alors qu’elle s’apprêtait à suivre les recommandations des militaires, cette mère de famille a été froidement abattue au volant de sa voiture. Quelques minutes plus tôt, à 21h, elle avait de nouveau contacté les secours pour leur dire que son mari était revenu sur les lieux, pour la menacer. Sur place à 21h06, les gendarmes n'ont pu que constater le décès de la victime et la disparition du suspect...