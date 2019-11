Femme enceinte attaquée dans l'Aisne : les chasseurs jugent "impossible" que leurs chiens soient en cause

Ces canidés de race anglo-français de petite vénerie sont en effet au cœur de l'enquête ouverte après la mort d'Elisa P. , jeune Béarnaise âgée de 29 ans et enceinte de six mois, qui promenait un de ses American Staffordshire ce même jour au même endroit. C'est son compagnon qui, alerté par un coup de fil de la jeune femme, a retrouvé son corps sans vie, dans un ravin, entourés selon lui par des chiens.

Dans un communiqué publié mercredi dernier, le procureur de la République de Soissons, Frédéric Trinh, avait indiqué que : "l’autopsie réalisée à l’institut médico-légal de Saint-Quentin a permis de déterminer que le décès s'était produit entre 13 heures et 13 heures 30 et avait pour origine une hémorragie consécutive à plusieurs morsures de chiens aux membres supérieurs et inférieurs ainsi qu'à la tête, certaines morsures étant ante mortem et d'autres post mortem".