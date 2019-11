Femme enceinte tuée par des chiens : les obsèques d'Elisa P. auront lieu samedi dans le Béarn

Dans un post Facebook à 12h19, supprimé depuis, Elisa P. avait indiqué avoir croisé un homme avec son malinois sans laisse et s'être disputé verbalement avec lui. Elle avait ajouté qu'elle était "heureusement" avec Chivas, l'un de leur chiens, et pas avec un autre, sinon "boucherie assurée".

Elle aurait ensuite déposé Chivas, puis serait repartie avec Curtis. Le médecin légiste a pu établir que la jeune femme est décédée entre 13 heures et 13h30 des suites de blessures. Christophe, lui, a indiqué aux médias et aux enquêteurs que sa compagne l'avait appelé à l'aide alors qu'elle venait de croiser des chiens menaçants.

Des prélèvements et des analyses ont été réalisés sur 67 canidés dans le cadre de l'enquête, 62 appartenant à un chenil de la région dont 21 ont participé à une chasse à courre ce jour-là à proximité des lieux du drame, et cinq appartenant à Elisa P. et Christophe.