Femme enceinte tuée par des chiens : l'éclairage d'un spécialiste du comportement canin

Les circonstances dans lesquelles est décédée Elisa P., retrouvée morte près d'un sentier dans une forêt de l’Aisne, où se tenait au même moment une chasse à courre, restent floues. Alors que l'autopsie a révélé qu'elle avait succombé d'une hémorragie consécutive à plusieurs morsures de chiens aux membres supérieurs et inférieurs ainsi qu'à la tête, l'enquête doit notamment déterminer si c'est son propre animal qui a pu se retourner contre elle ou si c'est la meute qui s’en est pris à elle ?

Autre exemple : un individu qui prendrait la fuite. Ce mouvement est interprété par l’animal comme un "comportement de prédation". "Le réflexe est alors assez automatique, et l’objectif de la bête est de stopper sa proie", explique Nicolas Sergent. Il suffit dès lors "qu’un seul chien fasse cette action" pour que les autres suivent, dans un acte de "mimétisme", et que la série de morsures soit fatale pour la victime. Si un tel comportement semble possible, selon le comportementaliste, la société de vénerie avance de son côté que "jamais aucun accident corporel humain impliquant des chiens de [chasse à courre] n’a été relevé".