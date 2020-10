Femmes voilées poignardées à Paris : deux mises en examen pour violences volontaires et propos racistes

Les deux suspectes ont été mises en examen ce mercredi soir pour "violences aggravées par la réunion, l'usage d'une arme, l'état d'ivresse, et les propos à caractère raciste", a précisé une source judiciaire. L'auteure présumée des coups de couteaux a été placée en détention provisoire et son amie laissée libre sous contrôle judiciaire, selon des sources proches du dossier.

L'avocat des victimes, Me Arié Alimi, a déposé une plainte pour que l'enquête soit requalifiée en "tentative de meurtre à raison de l'appartenance de la victime à une race ou à une religion". La première victime, âgée de 19 ans a reçu trois coups par une arme blanche. La seconde, une femme de 40 ans, a été blessée par six coups, dont un lui perforant le poumon, et est toujours hospitalisée.

Les deux femmes disent avoir été traitées de "sales arabes" par leurs agresseuses, qui leur auraient également dit : "Vous n'êtes pas chez vous ici". "L'une des femmes faisait également référence au voile que portaient plusieurs femmes de la famille, en parlant de 'ce truc que tu as sur la tête'", poursuit la plainte.

Pour Me Arié Alimi, "le mobile est à l'évidence raciste car elles ont ciblé les femmes voilées et ont tenté de l'arracher" : "L'intention homicide ne fait pas de doute non plus, puisque le premier coup a visé la tête". "Il est à craindre que ce type d'acte se renouvelle compte tenu du climat délétère stigmatisant les musulmans. Il faut que les autorités cessent la chasse aux sorcières et empêchent les terroristes de parvenir à leur objectif principal, c'est à dire une stigmatisation des musulmans pouvant aboutir à d'autres radicalisations", a-t-il ajouté. "Dans le contexte particulier, il ne faut pas gonfler cette histoire et en revenir aux faits: une altercation qui tourne mal après des invectives", fait valoir de son côté Me Bernard Solitude, avocat d'une des suspectes, qui ont nié les propos racistes.