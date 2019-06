Fête de la musique à Nantes : une information judiciaire ouverte après la disparition inquiétante de Steve Maia Caniço

Au cours de l'intervention policière, plusieurs personnes sont tombées à l'eau. 14 au total ont été repêchées dans la Loire par les pompiers. L'éducateur pour jeunes enfants lui, n'a pas donné signe de vie depuis la fête.





Alors que les recherches se poursuivent le long et dans le fleuve pour tenter de le retrouver, plusieurs personnes ont initié des manifestations en son hommage.





Vendredi soir, quai du président Wilson, là où le jeune homme a été vu pour la dernière fois. Loïc Touzé, danseur et chorégraphe nantais, appelle ceux qui le souhaitent à se rassembler en soutien Steve Maia Caniço dans le cadre de la "Nuit des Corps dansants". "Un appel, à Nantes, à tous les artistes, chorégraphes, musiciens, plasticiens, et autres danseurs-danseuses, à se réunir, vendredi 28 juin à 22h, à l'endroit du drame provoqué par la police le 21 juin sur les quais de l'île de Nantes. 14 personnes tombées dans la Loire et un jeune homme toujours porté disparu ce soir. Le lieu exact du rendez-vous se précisera d'ici là", indiquent les organisateurs.