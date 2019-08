Une fusée de feu d'artifice explose à Collioure, plusieurs blessés

L'accident s'est produit vendredi 16 août lors du traditionnel feu d'artifice de la Saint-Vincent à Collioure (Pyrénées-Orientales). Comme le rapporte L'Indépendant, une fusée a explosé sur une barge, projetant des débris jusqu'à 40 mètres au beau milieu du public venu en nombre admirer le spectacle.





Neuf personnes auraient été touchées, selon le maire de Collioure Jacques Manya. Deux victimes auraient été atteintes plus sérieusement par les débris et transportées aux urgences. L'une a été brûlée au second degré, ce qu'a confirmé le maire à LCI. "On a vu comme des flammes. Comme si quelque chose brûlait à 2 ou 3 endroits différents", ont rapporté des témoins de la scène au quotidien régional.