Fiché S et lourd passé judiciaire : quel est le profil de Cherif Chekatt, le tireur présumé de Strasbourg ?

Plus de 700 policiers et gendarmes sont toujours à sa recherche, jeudi 13 décembre. Âgé de 29 ans et natif de la capitale alsacienne, le principal suspect dans la tuerie de Strasbourg, survenue dans la soirée du 11 décembre, reste introuvable, au point que les autorités ont décidé de diffuser un appel à témoins. Au fil de la nuit et de la journée de mercredi, les autorités ont laissé filtrer plusieurs informations permettant de dessiner le début de son profil.





Fiché S pour radicalisation depuis 2016, Cherif Chekatt est également connu pour plusieurs infractions de droit commun. Selon des sources policières, il avait été signalé par la direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) lors d'un passage en prison, où il s'était fait remarquer pour des violences et son prosélytisme religieux. Selon nos informations, il était également en lien avec la mouvance islamiste radicale du quartier strasbourgeois de la Meinau. Ce "radicalisé" n'a "jamais été connu pour des délits liés au terrorisme", a néanmoins expliqué le secrétaire d'État à l'Intérieur Laurent Nunez , démentant qu'il ait essayé de se rendre en Syrie.