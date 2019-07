Finale de la CAN entre l'Algérie et le Sénégal : 2500 policiers et gendarmes mobilisés à Paris pour assurer la sécurité

"Je mettrai en place le même dispositif dans la perspective de cette finale de la CAN. J'appelle vraiment tous les gens qui se réjouissent, et dont je comprends la joie puisque l'équipe qu'ils soutiennent gagne, à vraiment se comporter normalement. Il en va aussi de ce qu'ils veulent défendre, de l'image de l'équipe qu'ils veulent supporter", a insisté le préfet de police à l'occasion du conférence de presse.





"Je crois que c'est vraiment important parce que malheureusement se créent des amalgames dans les commentaires publics sur ce que l'on supporte, qui l'on est et ce pourquoi on le fait. Pour moi, les gens qui viennent sur les Champs-Elysées et qui ont le droit de venir sont des citoyens joyeux, et je ne les qualifie d'aucune façon et de quelque façon que ce soit du moment qu'ils se tiennent bien".