Finale de la CAN entre l’Algérie et le Sénégal : la sécurité renforcée dans plusieurs villes

Dans le Doubs, la ville de Montbéliard a annoncé jeudi l'instauration dans la nuit de vendredi à samedi dans plusieurs quartiers de la ville d'un couvre-feu "pour les mineurs de moins de 14 ans" non accompagnés en raison de troubles que pourrait générer la finale au Caire de la CAN entre l'Algérie et le Sénégal. Dans les quartiers de Petite-Hollande, Chênois, Portes du Jura, Pergaud Saint-Aubin, Coteau-Jouvent, Chiffogne et Mont-Chevis, plusieurs incidents s'étaient produits le week-end du 14-Juillet, entre feux de poubelles et véhicules incendiés.





"La finale de la Coupe d'Afrique des Nations est susceptible d'engendrer des attroupements spontanés, pouvant troubler l'ordre public et menacer la sécurité", justifie le communiqué, qui précise que cet arrêté fait suite aux "débordements constatés (...) ces dernières semaines". Au-delà de la finale de la CAN, la région de Montbéliard a connu ces derniers temps, notamment le week-end dernier, des bouffées de violences urbaines.





Plusieurs préfectures - Bouches-du Rhône, Gard, Vaucluse, Ain, Rhône, Côte-d'Or, Isère, Savoie, Meurthe-et-Moselle ou encore Bas-Rhin – ont de leur côté pris des arrêtés interdisant notamment le transport et l'usage de produits combustibles et des pétards et feux d'artifice. Selon les cas, il est aussi interdit de consommer de l'alcool sur la voie publique ou de se dissimuler le visage.