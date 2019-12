Finistère : la mère des deux enfants assassinés avait porté plainte contre leur père pour menaces de mort indirectes sur mineurs

Au lendemain de la découverte des corps sans vie d'un père de famille et de ses deux enfants devant le siège de l'association Don Bosco qui intervient dans les services aux personnes handicapées notamment, des explications viennent d'être apportées à ce geste désespéré. Les gendarmes chargés des investigations ont en effet retrouvé au domicile de ce père de famille né en 1962 un mot dans lequel il donne les raisons qui ont motivé ce double assassinat suivi d'un suicide.

"Dans cette lettre, il exprime sa rancœur à l’égard des services en charge de sa fille handicapée, tant pour ce qui concerne l’aide financière que l’accompagnement social, s’estimant défavorisé par rapport aux aides apportées à son ex-épouse, dont il est séparé depuis 2011 et divorcé depuis 2017, détaille le procureur de la République de Brest Jean-Philippe Récappé dans un communiqué. Il met également en cause le jugement de divorce qui ne lui accordait que des droits de visites et d’hébergement".