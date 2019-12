Finistère : les corps sans vie d'un père et de ses deux enfants découverts au siège d'une association à Landerneau

"La mère a été retrouvée saine et sauve par les policiers à son domicile brestois. La piste privilégiée est que le monsieur, dont le corps a été retrouvé pendu à l'extérieur près des bâtiments de l'association, aurait tué ses deux enfants avant de se suicider", a-t-il précisé, ajoutant que le couple était séparé depuis 2011.

"Le corps d'un père et de ses deux enfants, deux faux jumeaux, un garçon et une fille, ont été retrouvés vers 8 heures ce matin près de l'ITEP (Institut thérapeutique éducatif et pédagogique) de l'association Don Bosco où l'un des deux enfants, qui souffre d'un handicap psychique était scolarisé", a déclaré à l'AFP le commandant du groupement de la gendarmerie du Finistère, le colonel Nicolas Duvinage, confirmant une information du Télégramme .

Les enquêteurs étaient sur place ce matin pour procéder aux constatations et aux relevés. Ce mercredi, trois corps ont été retrouvés sans vie, à Landerneau (Finistère), à l'entrée de l'association Don Bosco, qui s'occupe notamment d'enfants handicapés.

L'enquête judiciaire a été confiée à la brigade de recherches de la gendarmerie de Landerneau. Les techniciens en investigation criminelle de la gendarmerie de Quimper ont été mobilisés pour la scène de crime et la section de recherches de la gendarmerie de Rennes a été appelée en renfort.

"C'est une tragédie, ce sont des drames qu'on n'aimerait pas vivre en tant que maire et c'est encore plus émouvant dès que ça touche en plus des enfants", a réagi le maire (DVD) de Landerneau Patrick Leclerc, qui s'est rendu sur place.

L’association Don Bosco, dont le siège est à Landerneau, intervient dans les services aux personnes handicapées et âgées ou encore de la protection de l’enfance. Elle emploie près de 1000 salariés. "La raison d’être de l’Association Don Bosco est d’imaginer et de développer toutes formes d’activités solidaires, pour renforcer les liens sociaux et contribuer à l’inclusion sociale de tous, en particulier des personnes fragilisées en raison de difficultés particulières personnelles, familiales ou professionnelles ou de handicaps", peut-on lire sur son site.

