Française disparue à Londres : l'autopsie montre qu'elle a été étranglée

Qu'est-il arrivé à Laureline Garcia-Bertaux ? Après l'annonce, lundi, de la disparition de cette Française de 34 ans, son corps, enterré de manière "superficielle", a été retrouvé mercredi 6 mars dans le jardin de sa résidence, à Richmond. Si les enquêteurs attendent encore que la famille identifie officiellement le corps, ils sont d'ores et déjà convaincus que c'est bien celui de la jeune femme. La première autopsie, réalisée ce samedi, montre des traces de strangulation selon la police londonienne.





C'est dans une banlieue paisible de Londres, et plus précisément dans le quartier de Kew, que résidait depuis de nombreuses année la jeune femme née à Aix-en-Provence et originaire de Corse. Une enquête pour "meurtre" a été ouverte par Scotland Yard. Pour l'heure, personne n'a été arrêté. Selon la BBC, la jeune femme aurait été vue pour la dernière fois le samedi 2 mars, dans un supermarché situé près de chez elle. L'un de ses amis, Daniel Hugues, 27 ans, a déclaré à l'agence de presse britannique Press association que Laureline Garcia-Bertaux, qui travaillait pour une agence de relations publiques, devait rencontrer un homme - un vétérinaire "charismatique" selon ses termes - le dimanche soir, veille du signalement de sa disparition.