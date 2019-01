France Bleu Isère : l'incendie revendiqué sur un site anarcho-libertaire

"Merci à ceux et celles qui tôt ce matin ont exprimé leur soutien via les réseaux sociaux", a indiqué sur son site France bleu Isère. La station a reçu de très nombreux messages de soutien, de plusieurs membres du gouvernement mais aussi d'anonymes. Parmi les soutiens, certains manifestaient leur stupeur et mettaient en parallèle d'autres incendies qui ont touché la ville, l'un fin 2017 contre une gendarmerie, l'autre début janvier contre l'église Saint-Jacques. Tous deux avaient été revendiqués, la aussi, par des groupes de la mouvance anarcho-libertaire.