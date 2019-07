Fraudes au bac : des lycéens en garde à vue

Cette année 2019, certains candidats au bac ont eu les corrigés des épreuves de maths et de physique-chimie directement sur l'écran de leurs calculatrices pendant l'examen. Dans le cadre de l'enquête liée à cette affaire, treize élèves ont été interpellés ce mardi 2 juillet à Paris, Neuilly-sur-Seine et Marseille. La police les a localisé grâce à l'adresse IP de leurs ordinateurs. Comment ont-ils fait pour se procurer des corrigés de ces deux matières ?



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 02/07/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 2 juillet 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.