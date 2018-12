Fronde des policiers : un accord trouvé avec le ministère de l'Intérieur sur une augmentation des salaires

"On vient de signer un accord avec le ministre de l'Intérieur, un accord qui porte sur la revalorisation des salaires des gradés et des gardiens de la paix et sur l'ouverture, derrière, d'un protocole de réorganisation de la police nationale", a déclaré le secrétaire général d'Unité-SGP Police, Yves Lefebvre, à l'issue de négociations à Beauvau qui avaient été suspendues mardi et se sont achevées tard dans la soirée de mercredi. Selon le syndicat, l'augmentation des salaires sera graduelle à partir de janvier et devrait aboutir au bout d'un an à une hausse en moyenne de 120 euros net par mois pour les gardiens de la paix et pouvant aller jusqu'à 150 euros pour les plus hauts gradés.