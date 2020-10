Fusillade à Marseille : "Elle avait la vie devant elle", les proches de Sarah, 19 ans, sous le choc

Des dizaines d'impacts de balles de 9 mm criblent le pare-brise de la voiture. A l'intérieur, deux jeunes femmes ont été blessées et emmenées à l'hôpital : Ambre, 17 ans, touchée aux bras et aux jambes. "Grièvement atteinte" selon la procureure Dominique Laurens, elle "a pu être opérée", et son pronostic vital n'est pas engagé. Et Sarah, 19 ans, qui est aujourd'hui entre la vie et la mort.

Deux jours après cette fusillade dans une rue du 3ème arrondissement de Marseille, les proches de Sarah ne comprennent toujours pas ce qui a pu se passer. "C'est une fille qui avait tout l'avenir devant elle, qui voulait faire des études, qui souhaitait voyager, qui était aimante de sa famille, qui n'a jamais eu aucun problème. Et à l'heure d'aujourd'hui, les jeunes ne peuvent plus sortir dans la rue, sinon on se retrouve criblé de balles", se lamente Linda, une proche de la famille.