Fusillade à Ollioules (Var) : ce que l'on sait sur ce probable règlement de comptes qui a fait trois morts

La troisième personne décédée est une femme de 57 ans, originaire de Vesoul (Haute-Saône), considérée par les enquêteurs comme une victime collatérale. Son mari, âgé de 58 ans, a été blessé. Les victimes ont été transportées à l'hôpital militaire Sainte-Anne de Toulon.





Le couple avait acquis une résidence secondaire à Ollioules et était en vacances. Il passait à proximité à scooter lorsqu'il a été touché par des balles perdues. La passagère a été atteinte d'une balle dans le dos et a succombé à ses blessures sur place. Son mari a été blessé au dos et à l'épaule. Il a été opéré et se trouve désormais dans un état stable, selon Dominique Mirkovic.





De nombreux coups de feu auraient été tirés au cours de cette fusillade. L’hypothèse de tirs à la kalachnikov était évoquée par plusieurs habitants de la commune et a été confirmée par les enquêteurs. D'importants impacts de balle sur le lieu du drame correspondraient à l'utilisation d'un fusil d’assaut ainsi que d'une arme de poing.