Fusillade à Ollioules (Var) : l'une des trois personnes tuées serait une victime collatérale

Une fusillade à Ollioules, dans le Var, a fait au moins trois morts et un blessé grave dimanche soir. Selon une source proche de l'enquête à LCI, les faits se sont produits à hauteur d'une station-service du quartier de La Baume, vers 20 heures. Au moins un individu est en fuite, malgré le déploiement d’un important dispositif de police.





Parmi les victimes, deux hommes étaient visés et sont décédés. Ils étaient âgées de 29 et 30 ans, et étaient tous deux connus pour des faits de trafic de stupéfiants. Les enquêteurs privilégient donc pour l'heure la piste du règlement de compte et l’hypothèse d’un ou deux tireurs, mais n'ont pour l'heure aucun élément sur son ou leur identité. L'antenne de Toulon de la direction interrégionale de la police judiciaire de Marseille est en charge de l’enquête sur ce triple homicide.