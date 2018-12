Fusillade à Strasbourg : le célèbre marché de Noël de la ville, une cible de longue date

À l'hiver 2000, une tentative d'attentat visant le marché de Noël a failli aboutir. Quatre militants islamistes du Groupe salafiste pour la prédication et le combat (GSPC), avaient même effectué des repérages sur place avant d'être arrêtés. Le groupe, composé de 3 ressortissants Algériens et un Franco-Algérien, avait été repéré grâce au services secrets anglais du MI5, qui ont permis aux forces de sécurité allemandes d'interpeller les suspects à Francfort. Ceux-ci seront condamnés à des peines allant dix et douze ans de prison, à l'issue de leur procès à Francfort. Le juge allemand avait reconnu pendant l'audience qu'un "bain de sang" avait été évité.





Dans une vidéo tournée pendant son repérage sur le marché de Noël, on entend un des membres du groupe terroriste dire "Voilà que nous franchissons la frontière franco-allemande. Voilà la Babylone française", puis devant la cathédrale de Strasbourg : "Voici la cathédrale des ennemis de Dieu", et tout en filmant la foule : "Voici les ennemis de Dieu. Ils dansent et semblent heureux. Si Dieu veut, ils rôtiront en enfer."