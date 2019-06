Finistère : deux personnes blessées par balle devant une mosquée de Brest

Le ou les tireurs sont activement recherchés. Deux personnes, âgées de 26 et 40 ans, ont été blessées par balles ce jeudi après-midi devant la mosquée du quartier Pontanézen, à Brest. Leur pronostic vital n'est pas engagé. L'un a été touché à l'abdomen et l'autre à la jambe, selon des sources proches du dossier. Parmi les victimes figure Rachid Eljay, connu sous le nom d'Abou Houdeyfa, imam controversé de la mosquée Sunna de Brest, très présent sur les réseaux sociaux et internet.





Selon nos informations, au moins un homme est en fuite à bord d'une en voiture, une Clio grise retrouvée peu après par les forces de l'ordre, fermée mais vide. Les balles seraient de calibre 9 mm. La police judiciaire a été saisie de l'enquête. Le quartier a été bouclé et la préfecture demande, dans un communiqué, de ne pas se rendre sur place "pour permettre le bon déroulement des opérations".