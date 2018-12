Bilan humain, enquête et suspect : que sait-on après la fusillade de Strasbourg ?

ATTAQUE - Une fusillade a fait au moins 3 morts et 12 blessés mardi soir dans le centre ville de Strasbourg. L'auteur présumé, fiché S et âgé de 29 ans, devait être interpellé le matin même dans une affaire de tentative de meurtre et d’extorsion. Blessé, le suspect était toujours introuvable au petit matin, mercredi 12 décembre.