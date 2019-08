G7 de Biarritz : cinq personnes interpellées après avoir appelé à attaquer des gendarmes

Le G7 à Biarritz, est placé sous haute protection. C'est dans ce contexte que, ce mardi, cinq personnes ont été interpellées. Trois l'ont été à Tours (Indre-et-Loire) et deux autres à Capbreton (Landes). Ils sont suspectés d'avoir lancé un appel à attaquer des gendarmes durant le sommet qui réunit les sept pays "les plus riches" du monde du 24 au 26 août 2019.





Quatre hommes et une femmes, âgés de 24 à 25 ans et connus des services de renseignement pour appartenir à la mouvance anarcho-autonome selon RTL, ont été repérés sur les réseaux sociaux par les enquêteurs. L'enquête est partie d'un message publié sur un réseau social et désignant un hôtel réservé par les gendarmes mobilisés pour le sommet. Les autres interpellés, dont un a déjà été condamné pour des violences lors d'une manifestation, sont soupçonnés d'avoir appelé à "brûler" l'établissement, selon cette source citée par l'AFP.