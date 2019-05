Hérault : appel à témoins pour retrouver un détenu qui s’est évadé prétextant un "besoin urgent"

Il était entre 9 et 10 heures quand le trentenaire a pris la poudre d'escampette. Ce jeudi matin, un détenu du centre pénitentiaire de Villeneuve-lès-Maguelone dans l’Hérault a réussi a prendre la fuite lors d'un transfert entre l'établissement où il est incarcéré et le palais de justice d'Alès où il était attendu pour évoquer une affaire de cambriolages en série dans lequel il serait mis en cause.





Mais sur la départementale D110, à hauteur du village de Saint-Théodorit (Gard), le détenu a demandé si l'escorte pouvait s'arrêter quelques minutes car il avait envie d'uriner. "Trois personnes du Pôle de rattachement des extractions judiciaires de Nîmes. l'accompagnaient. Elles ont accepté la demande et l'ont fait descendre du véhicule pour qu'il puisse faire pipi. L'individu en a alors profité pour s'évader, en courant, dans les bosquets. Les agents n'ont pas fait usage de leur arme, et l'individu ne les a pas agressé. Il est même parti menotté selon les premières informations que nous avons", indique une source proche du dossier à LCI.