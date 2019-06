Incendies dans le Gard : un homme interpellé alors qu'il était en train d'allumer des feux

A l'arrivée des forces de l'ordre, il était en train d'allumer des feux. Un homme, déjà connu de la justice pour des actes similaires, a été interpellé vendredi après-midi à Quissac, dans le Gard, où un incendie s'était déclaré, et placé en garde à vue, a appris l'AFP de source proche du dossier, confirmant une information de France Bleu.





Sa garde à vue à toutefois été jugée incompatible avec son état psychiatrique et l'homme a été hospitalisé. "Il s'agit d'un jeune homme d'environ 20 ans qui a reconnu les faits et avoir allumé plusieurs feux dans le département du Gard et de l'Hérault durant les quinze jours qui se sont écoulés. L'enquête est en cours, mais on peut considérer qu'il est vraisemblablement à l'origine d'un incendie qui a brûlé 4 hectares" sur cette commune de Quissac, précise sur LCI François Lalanne, le secrétaire général de la préfecture du Gard.