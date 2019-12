Gard : une mère, son fils et un ami portés disparus depuis samedi après une sortie en scooter des mers

Dimanche donc, vers 15 heures, deux hélicoptères - un venu de Montpellier et Dragon venu de l'Hérault- sont partis survoler la mer pour tenter d'apercevoir l'engin et ses passagers, en vain. "Malgré la caméra thermique et les jumelles de vision nocturne, cela n'a rien donné. A 20h10, les recherches ont été stoppées".

Ce lundi matin, dès 8h10, un Falcon 50 de la marine nationale a été mobilisé pour survoler le golfe d'Aigues-Morte et ses environs. "A midi, sur ordre du préfet maritime, les recherches ont cessé. Le Crossmed - Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage de Méditerranée ndlr- qui était engagé sur les recherches lui aussi n'a plus de moyens dédiés. Il continue toutefois d'émettre des messages à destination des navigateurs et aviateurs afin de récolter tout éventuel indice. La gendarmerie du Gard poursuit ses recherches au sol", indique la préfecture maritime de la Méditerranée à notre rédaction.

L'espoir de retrouver les naufragés vivants est infime. Selon la préfecture, les conditions météorologiques n'étaient pas mauvaises samedi. Il faisait une quinzaine de degrés, il ne faisait pas mauvais, la visibilité était bonne et le vent faible (force de niveau 2).

Une enquête a été ouverte par le parquet de Nîmes. Aucune piste n'est écartée pour l'instant, mais de source proche de l'enquête, "il faut prendre cette affaire avec prudence".