Garde à vue levée et rappel à la loi pour la figure de l’ultra-gauche interpellée gare Montparnasse

Lundi, un peu après 18h, un homme de 33 ans a été interpellé gare Montparnasse à Paris lors d'un banal contrôle policier. D’après nos informations, la garde à vue de cette figure lilloise de l’ultra-gauche au sein du commissariat du VIIe arrondissement de Paris a été levée ce mardi. Il écope d'un rappel à la loi.





Connu des services de renseignement français, cet homme faisait l’objet au total de deux fiches "S" émises par la DGSI (Direction générale de la Sécurité intérieure) : l’une pour son appartenance à la "mouvance contestataire radicale" et sa capacité à commettre des actes de violences et de dégradations, une seconde pour être " leader de la mouvance anarcho-autonome lilloise" et "susceptible d’inciter ou de se livrer à des actes subversifs violents contre les institutions ou les forces de l’ordre".