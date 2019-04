Le préfet des Alpes-Maritimes, muté en Seine-Saint-Denis, paye-t-il les conséquences de l'affaire Legay ?

Dans le département, une source policière indique également à LCI que ce départ était prévu et aucunement lié à l'affaire Legay. Mais l'avocat de la septuagénaire blessée n'est pas de cet avis. Contacté par LCI, maître Arié Alimi souligne : "Il y a des coïncidences qui ne trompent pas". Et d'ajouter : "Cela ne l'enlève rien au fait qu'il puisse s'agir d'une promotion, mais je note que cette décision tombe le 10 avril, juste après la plainte déposée par ma cliente contre la police et le préfet. Selon moi, il y a une conséquence directe entre cette mutation et l'affaire Legay. C'est le grand nettoyage."