Gers : un enfant de 2 ans retrouvé seul au bord de la route nationale lors d'une sortie scolaire

Ce sont donc les militaires qui sont partis à la recherche des proches du petit garçon à partir d'une photo. Il sera finalement reconnu au sein de l’école Saint-Laurent.





Au sein de la classe de l’enfant, comme pour les accompagnateurs en train de se restaurer comme prévu en bord du lac, personne ne s’était aperçu de rien.





"Pour la direction de l’école et ses équipes un retour d’expérience s’avère forcément nécessaire pour comprendre ce qui s’est passé, et en tirer les conclusions et mesures qui s’imposent", détaillent nos confrères.