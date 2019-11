Gilet jaune blessé à Paris ce samedi : Manuel T. a perdu l'usage de son œil

"Je l'ai vu tout de suite mettre ses mains sur son œil et du sang gicler de partout... On ne l'a pas vu arriver. En général, c'est lancé en hauteur, on a le temps d'évaluer où ça va tomber. Là, c'est arrivé droit dans son œil, on n'a rien pu faire. Pour moi, c'était destiné à quelqu'un", a affirmé à l'AFP la compagne du manifestant de 41 ans, Séverine D.

"Physiquement, il a très mal. En plus de son œil, il souffre énormément de maux de tête. Et moralement... il est comme on peut l'être quand on vient d'apprendre qu'on n'aurait plus l'usage de son œil gauche", a-t-elle ajouté devant la presse, à la sortie de l'hôpital Huriez de Lille. "Il a un gros sentiment d'injustice. Depuis un an qu'il était dans la rue quasiment tous les samedis, il n'a jamais rien cassé, jamais participé à des débordements, toujours été tranquille et là, il se fait éborgner..."