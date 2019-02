Gilets jaunes à Rouen : une voiture percute des manifestants

Toujours selon nos informations, l'homme, qui se trouvait avec sa femme et leur bébé, a pris peur et forcé le passage après que son véhicule s’est fait caillasser et que des individus sont montés sur le capot. Manquant de se faire lyncher sur place, d’après des témoins, il s'est présenté dans la foulée au commissariat accompagné de son enfant.