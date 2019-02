Gilets jaunes : un fourgon pénitentiaire "pris à partie" samedi par des manifestants à Paris

Toujours selon le ministère de la Justice, le parquet de Nanterre a été saisi "afin que les suites judiciaires nécessaires soient rapidement données à cet agression grave." Interrogé par l'AFP, le parquet a précisé dimanche soir ne pas avoir reçu de plainte et souligné que, au vu de la localisation de l'incident, le parquet de Paris était a priori compétent.





Lors de "l'acte 13" de la mobilisation des Gilets jaunes samedi, du mobilier urbain et des distributeurs de banques ont été vandalisés et une dizaine de véhicules incendiés, principalement des voitures de luxe mais aussi une voiture de la mission antiterroriste militaire Sentinelle. Au total, 45 individus ont été interpellés dans la capitale en marge des manifestations et 42 ont été placés en garde à vue, selon les autorités.