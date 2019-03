Manifestante grièvement blessée à Nice : ce que les forces de l'ordre doivent dire avant de charger

Dans le cas de la charge de samedi, à Nice, les sommations en question sont très nettement audibles dans les vidéos de l’incident, dont celle diffusée par LCI. A priori, ce n’est donc pas ce qui est en cause, mais plutôt l’endroit exact où se trouvait Geneviève Legay quand elle a été blessée. "Pour elle, ce n'est pas si net : là où ça s'est passé, c'était presque en dehors de la place, dans un mouvement confus des forces de l'ordre et des manifestants", a en effet indiqué le procureur de Nice, "la place" renvoyant ici au périmètre interdit qui justifierait l’intervention des forces de l’ordre. La principale intéressée elle-même ne le sait pas. À sa fille (qu'elle n'a d'abord pas reconnue), la septuagénaire a ainsi confié : "Je me souviens qu'un policier m'a chargée, et après je ne me souviens de rien."