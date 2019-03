Militante grièvement blessée à Nice : pour Macron, "il faut avoir un comportement responsable"

"Un prompt rétablissement, et peut-être une forme de sagesse". Emmanuel Macron a souhaité se montrer ferme après qu'une militante d'Attac a été grièvement blessée en marge d'une manifestation interdite des Gilets jaunes, à Nice, samedi. Le président Français, qui recevait sur la Côte d'Azur, son homologue chinois Xi Jingping, en amont d'une visite officielle qui débute ce lundi à Paris, a accordé une interview à Nice-Matin.





"Je souhaite d’abord qu’elle se rétablisse au plus vite et sorte rapidement de l’hôpital, et je souhaite la quiétude à sa famille", a d'abord déclaré le président français, avant de développer : "Mais pour avoir la quiétude, il faut avoir un comportement responsable. Je pense que quand on est fragile, qu’on peut se faire bousculer, on ne se rend pas dans des lieux qui sont définis comme interdits."