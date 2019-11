Dégradation de la stèle du maréchal Juin : un "ultra-jaune" placé en garde à vue

Un casseur, équipé d'un pied-de-biche, a méthodiquement détruit la stèle en mémoire du maréchal Juin située Place d’Italie à Paris, le 16 novembre 2019, en marge de la manifestation des Gilets jaunes, dont le mouvement fêtait son premier anniversaire. Un homme a été interpellé ce jeudi et placé en garde à vue. Comment a-t-il été identifié ? L'"exploitation minutieuse des caméras et de la téléphonie" a permis aux enquêteurs d'identifier et d'interpeller cet homme, a tweeté la Préfecture de police de Paris.

Il s'agit d'un homme de 31 ans, aisément retrouvé par les effectifs de la police judiciaire de Paris. Un "ultra-jaune", à savoir un Gilet jaune radicalisé. Et ce n'est pas la première fois qu'il a des ennuis avec la justice : cet individu est connu pour des faits de violences et des dégradations.