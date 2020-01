Manifestant à terre frappé par un policier à Paris : deux enquêtes ouvertes, le préfet veut "faire toute la lumière sur cette action"

La vidéo brutale fait scandale, suscitant colère et dégoût. La scène se déroule samedi 18 janvier à Paris, dans le secteur de la Gare de l'Est, pendant l'acte 62 des Gilets jaunes. Sur les images filmées au téléphone et relayées des dizaines de fois sur les réseaux sociaux, on peut voir un membre des forces de l'ordre frapper un homme à terre. Le visage ensanglanté, le manifestant est immobilisé au sol. Alors qu'il ne semble pas opposer de résistance, le policier lui assène plusieurs coups à hauteur de la tête.