Gilets jaunes : placé sous contrôle judiciaire, Eric Drouet sera jugé le 5 juin 2019

Celui qui est à l’initiative du premier "acte" sur Facebook, et dont le groupe Facebook rassemble près de 260.000 membres, avait initialement proposé de se rendre à Versailles samedi, en précisant que le lieu définitif du rassemblement devait être décidé au dernier moment. Et de fait, c'est à Montmartre que les Gilets jaunes ont afflué. Un stratagème similaire avait déjà été mis en place la semaine dernière, lorsqu'un "sit in" avait été organisé sans préavis sur la place de l’Opéra.