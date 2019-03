"Samedi prochain, nous ne croyons pas que ça ira mieux" : le scepticisme des policiers avant "l'acte 19" des Gilets jaunes

Parmi les mesures annoncées par le Premier ministre Edouard Philippe : l’interdiction de manifester dans les quartiers "les plus touchés", notamment les Champs-Elysées. "On l’a déjà expérimenté par le passé, ça ne s’était pas bien passé puisque c’était le week-end où l’Arc de Triomphe avait été saccagé. Ce que nous demandons, à l’UNSA, c’est que la réactivité face aux casseurs puisse être beaucoup plus rapide. Samedi dernier nous avons laissé faire, nous avons attendu trop longtemps avant d’intervenir" déclare Philippe Capon. "On est sur des manifestations qui ne sont pas déclarées, qui ont été interdites et ont malgré tout eu lieu. On peut sanctuariser les Champs-Elysées, des personnes viendront entourer des forces de l’ordre. Les institutions républicaines sont réparties sur plusieurs arrondissements, si ce n’est pas l’Elysée ils iront à l’Assemblée nationale ou aux Grands magasins" complète Linda Kebbab.