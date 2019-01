Gilets jaunes : deux équipes de LCI agressées

AGRESSION - Une équipe de LCI a été violemment agressée ce samedi à Rouen alors qu'elle couvrait le rassemblement de Gilets jaunes dans la ville normande. Un agent de protection a été blessé. Plusieurs plaintes ont été déposées. Le groupe TF1 condamne ces actes de violence avec la plus grande fermeté et a également porté plainte. A Paris, une autre journaliste de la chaîne a été prise a partie et jetée à terre.