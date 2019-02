Gilets jaunes : enquête ouverte à Lyon après le caillassage de deux fourgons de police

Les images sont terrifiantes et montrent l’ampleur de la violence samedi dernier à Lyon. Depuis l’intérieur de leur fourgon, les policiers ont filmé l’attaque qu’ils ont subie. Une vidéo d’1’30, une séquence interminable. On y voit, comme sur la vidéo filmée depuis l’extérieur sur l’autoroute, des individus masqués et cagoulés s’attaquant au véhicule avec des battes de baseball et des marteaux. Parmi les véhicules qui circulent, la jeune policière au volant tente de se frayer un chemin.