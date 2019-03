Gilets jaunes : enquêtes après des accusations de violences policières sur une femme et sur un homme en fauteuil roulant

Alors qu'il tentait de quitter la manifestation et qu'il s'est retrouvé bloqué par un cordon de sécurité, "un des policiers a arraché les lunettes de ski que je portais", explique Pascal Bouré. "J'ai essayé de les reprendre, je n'essayais pas de lui rentrer dedans, il s'est énervé et m'a alors aspergé de gaz lacrymogène."





La deuxième vidéo, filmée en fin de manifestation samedi dans le centre de Toulouse, montre un échange entre les policiers et une femme, qui est frappée puis projetée au sol avec l'homme qui l'accompagne. Tous deux ne portent pas de gilets jaunes. Dimanche, la préfecture de Haute-Garonne affirmait que le couple était "venu s'interposer au milieu des forces de l'ordre. Invitées à circuler, les personnes ont alors proféré des insultes à l'encontre des policiers et l'une a tenté de dérober une grenade". Selon une source policière à l'AFP, le couple "avait une attitude vindicative, il a invectivé les CRS et les a pris à partie physiquement. Les CRS ont alors réagi en utilisant la matraque et le couple est tombé au sol".